Os voluntários Adauto Mariola e Marcos Garcia, passaram pelos estúdios da Cidade FM para explicar o contexto do leilão e como ele vai funcionar

publicado em 26/11/2021

Os voluntários Adauto Mariola e Marcos Garcia, da Santa Casa, vieram à Cidade FM para explicar o contexto do leilão e como ele vai funcionar (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA pandemia de Covid-19 trouxe uma série de desafios para todas as áreas da sociedade, principalmente a saúde. Em Votuporanga, a Santa Casa se tornou referência tanto para o município quanto para a região no atendimento aos acometidos pelo coronavírus. Mas isso tem um custo. E essa conta é difícil de fechar, por mais que o hospital conte com verbas dos governos estadual e federal – recursos, aliás, que são “carimbados”, isto é, direcionados para emendas, obras e equipamentos, ao invés do custeio da instituição.O que ajuda o fechamento dessas contas são as ações que arrecadam recursos em prol do hospital votuporanguense. Uma delas é o leilão de gado, cuja sétima edição vai ser realizada neste domingo (28), a partir das 11h, no Centro de Eventos do Sindicato Rural de Votuporanga, que fica na avenida Nasser Marão, nº3887.O leilão vai ser aberto tanto para aqueles que quiserem arrematar as cabeças de gado quanto para quem quiser prestigiar o evento, que vai contar com comidas e bebidas. Toda a renda arrecada com os produtos consumidos no local também será direcionada ao hospital.Os voluntários Adauto Mariola e Marcos Garcia, o “Marcão”, passaram pelos estúdios dana quinta-feira (25) para explicar o contexto do leilão e como ele vai funcionar.O leilão está sendo organizado por uma comissão de quase 100 pessoas, todas voluntárias. Para Adauto Mariola, esse esforço reflete o trabalho sério feito pelo hospital, principalmente na pandemia.“No ano passado, devido a pandemia, nós não tivemos o leilão. Mas, neste ano, a comissão, que tem quase 100 pessoas na organização, todos voluntários da nossa comunidade, resolveu encarar, apesar de todas as dificuldades ainda, [a realização do] sétimo leilão. Com certeza, vai ser um sucesso. A Santa Casa está necessitando e a comunidade realmente está nos ajudando bastante”, disse.Mariola também comentou sobre as dificuldades da Santa Casa em relação ao custeio do trabalho que realiza para moradores de Votuporanga e região.“Falta bastante dinheiro para o custeio da Santa Casa. A gente ouve nas mídias sociais dizendo que veio bastante dinheiro para a Covid, mas não cobre o custo. Todo o dinheiro que veio para a Covid não cobre os custos. É mais ou menos assim: vem R$ 1,5 mil e gasta-se R$ 2,5 mil, num leito de UTI, aproximadamente. Então, isso causou um déficit muito grande para a Santa Casa”, explicou.Atualmente, cerca de 80 cabeças de gado bovino e outras 25 de outros tipos de animais (cavalos, por exemplo) serão leiloados no evento, informou Marcos Garcia. Mas ainda dá tempo de doar animais para o leilão, ligando nos números: (17) 3405-9139 (telefone) e (17) 9 9779-9928 (WhatsApp). Inclusive, a comissão também aceita doações de bezerros, vacas, carneiros e leitoas. “Nós já filmamos o gado, mas [a doação] ainda está aberta. Se alguém quiser doar, é só ligar que a gente vai pegar, com todo carinho. E agradecemos de antemão”, disse.O voluntário também disse que, atualmente, a comissão trabalha para fechar a agenda de leilões em municípios da região para o ano que vem.“Nós estamos fechando uma agenda para o ano que vem com outros municípios para cada um fazer o seu leilão. Sempre estava sendo feito, é que teve essa questão da pandemia, que, de repente, ficou um pouco a desejar no ano passado, porque a gente não podia fazer esses eventos. Mas, se Deus quiser, agora para 2022 tudo vai estar mais calmo e nós vamos conseguir fazer esses eventos”, disse Marcão.