publicado em 22/10/2021

As reuniões são realizadas mensalmente nos municípios integrantes do Fórum (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; da secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva; e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pignatari (PSDB); participou da abertura da 41ª reunião ordinária do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, presidido por Edson Genari. As reuniões são realizadas mensalmente nos municípios integrantes do Fórum.Entre os assuntos em pauta da reunião estavam a participação da Região Turística Maravilhas do Rio Grande na 4ª Edição da Decorshow 2021 e também temas de ordens internas do Fórum como substituição de membros, mensalidades do Contrato de Rateio do Cotimarg (Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande), entre outros.Participaram da reunião representantes dos 14 municípios que compõem o Fórum de Turismo Maravilhas do Rio Grande: Cardoso, Fernandópolis, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga.