Ex-superintendente da Saev, Waldecy Bortolotti, disse que quem votou contra a “Taxa do Lixo” estava pensando apenas na reeleição e alguns vereadores ocuparam seus tempos na Casa para refutar a afirmação

publicado em 14/10/2021

Jezebel puxou a fila dos vereadores que repercutiram a fala de Waldecy Bortolotti na coluna Anote Aí (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO posicionamento do ex-superintendente da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), Waldecy Bortolotti, publicado pelona edição do último final de semana, na coluna Anote Aí, repercutiu na sessão de segunda-feira (13) da Câmara Municipal. Bortolotti disse que quem votou contra a “Taxa do Lixo” estava pensando apenas na reeleição e alguns vereadores ocuparam seus tempos na Casa para refutar a afirmação.A primeira a tratar do assunto foi a vereadora Jezebel (Podemos). Segundo ela, o ex-superintendente não foi feliz em seu posicionamento e garantiu que seu voto não foi pensando no futuro, mas sim na população.“Eu vivo o hoje e não o amanhã. Não estou preocupada para daqui três anos. Para mim, o que pertence é o agora. Ninguém aqui votou contra a cidade, nós estamos defendendo os nossos trabalhadores, aqueles menos favorecidos que na hora de pagar a conta d’água, se estiver faltando R$0,10”, disse a vereadora.Cabo Renato Abdala (Patriota) foi mais incisivo. “Quem é Waldecy Bortolotti? É o cara que ficou com esse projeto embaixo do braço e não chacoalhou o Dado para tentar enfiar na goela abaixo? Que ele pegue a vara de pescar dele e vá para a beira do rio, em vez de ficar vomitando as palavras dele”, completou Abdala.Osmair Ferrari (PSDB), por sua vez, disse que, até agora, Bortolotti foi o único morador de Votuporanga a se posicionar a favor da Taxa do Lixo. Após a fala ele ainda perguntou a todos os vereadores que votaram contra se algum deles tinha votado pensando em reeleição.“O senhor foi infeliz na sua fala. O senhor foi vice-prefeito por quatro anos e superintendente por mais quatro, que alternativa que o senhor apresentou para essa questão? Vou deixar uma questão no ar: pergunta para a sua secretária, seus funcionários, se eles são favoráveis ou contrários à Taxa do Lixo”, concluiu.Por fim, Thiago Gualberto (PSD) foi à tribuna e disse que votou com a sua consciência e pensando nas pessoas.O desagravo na Câmara se deu depois que Bortolotti reagiu com indignação e condenou a atitude dos vereadores que reprovaram a Taxa do Lixo. Em telefonema para o editor da coluna Anote Aí, Waldecy Bortolotti foi enfático: “Os três vereadores (Sueli Friósi, Daniel David e Jura) votaram pensando em Votuporanga e os que rejeitaram votaram pensando na reeleição deles”, alfinetou.Bortolotti desqualificou qualquer tentativa que possa comprometer o futuro da Saev Ambiental. Ele deixou claro que “privatização nunca”, mostrando-se preocupado com os rumos que possam tomar as tratativas com a autarquia diante da rejeição do projeto do Lixo. Ele chama a atenção para que todos ajudem o prefeito a encontrar a melhor alternativa para o caso.O ex-superintendente da Saev, falando sobre a rejeição do projeto da Taxa do Lixo, lamentou o fato. “O prefeito Jorge Seba não merece isso. Ele vem fazendo uma grande administração com vontade e transparência. Isso é preciso reconhecer”, enalteceu.