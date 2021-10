Presidência do colegiado passa para Camila Fernanda Santana, representante da Sociedade Civil, pelo Centro Social

publicado em 22/10/2021

A cerimônia de posse ocorreu na sede da Secretaria de Assistência Social (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta sexta-feira (22), os novos membros que irão compor a gestão 2021-2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foram empossados pela secretária de Assistência Social, Meire Azevedo. A cerimônia de posse ocorreu na sede da Secretaria de Assistência Social.A nova diretoria passa a ser formada pela presidente Camila Fernanda Santana, representante da Sociedade Civil (Centro Social de Votuporanga); vice-presidente Douglas Lisbôa da Silva, representante do Poder Público (Procuradoria Geral de Votuporanga); 1º secretário Marcos Antônio Graciano, representante da Sociedade Civil (Casa da Criança de Votuporanga); e 2º secretário Jhônatas Dias da Silva, representante do Poder Público (Secretaria da Fazenda de Votuporanga).O CMDCA tem entre suas atribuições deliberar, propor, refletir e debater questões sobre os direitos de crianças e adolescentes. Compete ao Conselho, também, analisar os projetos das entidades para direcionar recursos arrecadados pela campanha Leão Amigo.