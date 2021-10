Obra se faz necessária para a melhoria dessas instalações bastante antigas e que apresentam desgastes comuns causados pelo tempo e pelo uso constante do espaço

publicado em 25/10/2021

A previsão é de que o serviço seja concluído em dez dias (Foto: Saev Ambiental)

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) iniciou nesta segunda-feira (25) o trabalho de manutenção do poço de sucção que compõe o Sistema de Abastecimento da ETA (Estação de Tratamento de Água), responsável pelo fornecimento de água aos bairros da região central da cidade. A previsão é de que o serviço seja concluído em dez dias.A responsável pela Divisão de Produção e Qualidade da Água da Saev, Edna Morillo, explica que durante este período, mesmo com a interligação dos sistemas de poços profundos em Votuporanga, as unidades consumidoras dos pontos centrais poderão sofrer com a baixa pressão da água, ou mesmo com a intermitência no abastecimento. “Eventualmente, em alguns locais poderão ocorrer situações como estas, já que para esta obra de melhoria, somente uma das três bombas existentes na ETA pode funcionar".A obra se faz necessária para a melhoria dessas instalações bastante antigas e que apresentam desgastes comuns causados pelo tempo e pelo uso constante do espaço, conta o responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira. “Estamos realizando toda a impermeabilização do poço para evitar possíveis vazamentos de água, que podem prejudicar o abastecimento. Além da regularização do piso e das paredes internas do poço, será executado o preenchimento de injeção com espuma e gel de poliuretano, e impermeabilização com argamassa polimérica e manta líquida.”O serviço é executado com recursos financeiros próprios da autarquia. “Com obras de melhorias como esta, a Saev Ambiental busca minimizar as paradas no sistema por possíveis avarias, e reduzindo sobretudo as perdas de água. O objetivo primeiro da nossa equipe é modernizar o sistema de distribuição de água e ampliar a capacidade de reserva”, destaca o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali.Para mais informações, a Saev Ambiental dispõe do 0800-770-1950 (ligação gratuita) ou (17) 3405-9195.