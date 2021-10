Os servidores públicos do município irão desfrutar de mais uma “mega-ponte”, a segunda em pouco mais de um mês

publicado em 08/10/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs servidores públicos de Votuporanga irão desfrutar de mais uma “mega-ponte” no final desta e início da próxima semana. Em virtude do Feriado de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), celebrado na terça-feira (12), os órgãos públicos fecham nesta sexta-feira (8), às 17h, e só reabrirão na próxima quarta-feira (13), já que segunda-feira (11) foi decretado ponto facultativo.Esta será a segunda “mega-ponte” em pouco mais de um mês. A última foi no dia 7 de setembro, que também caiu numa terça-feira e no próximo dia 2 a mesma cena deve se repetir, já que o Dia de Finados também cairá em uma terça-feira.Sendo assim, não haverá expediente da administração pública direta e indireta, com exceção dos atendimentos de urgência (UPA, SAMU e Mini Hospital), que não serão interrompidos.As coletas de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções. A varrição de ruas será interrompida somente na terça-feira; na segunda o calendário será cumprido normalmente. O serviço de plantão 24 horas da Saev atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950.Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos normalmente ao público, inclusive no feriado e final de semana, das 7h às 19h.O Horto Florestal "Sérgio Ramalho Matta" permanecerá fechado de amanhã a terça-feira, voltando a funcionar na quarta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) "Maximino Hernandes" funcionará durante todo o final de semana e feriado, das 7h às 19h. Parque da Cultura estará à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando os cuidados de prevenção à Covid-19.A unidade do Poupatempo de Votuporanga, segundo a assessoria de imprensa do órgão, irá atender normalmente amanhã, inclusive com horário estendido (até às 17h) para o Mutirão do RG. Na segunda-feira (11) o atendimento será exclusivo para Mutirão do RG.O comércio, por sua vez, atenderá normalmente na véspera, fechando as portas apenas no feriado. No final de semana, para atender os pais que estarão à procura de presentes para o Dia das Crianças, as lojas ficarão abertas até as 18h.Os supermercados, por sua vez, funcionarão normalmente na véspera e em horário especial no feriado. As unidades do Amigão e do Muffato, por exemplo, atenderão até às 20h no dia 12. Já o Santa Cruz abrirá até as 12h, o Estrela até as 12h30 e o Proença e o Frulev até as 13h. O Porecatu ainda não definiu, mas provavelmente irá atender até as 18h, segundo o setor de RH.Os bancos também abrirão na segunda-feira para expediente normal. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrirão no dia 12 de outubro. Isso acontece porque a data é considerada feriado bancário.De qualquer modo, o sistema de autoatendimento (caixas eletrônicos) segue disponível nas agências. Os cidadãos ainda podem utilizar os canais digitais, como internet, computador, celular e telefone.Com relação às transferências bancárias realizadas pela internet, vale destacar que somente os envios via Pix possuem compensação imediata. No caso do DOC e TED, há compensação somente em dias úteis.As contas de consumo (como luz, água, cartão, telefone, entre outros) e boletos com vencimento para o dia 12 de outubro poderão ser pagos até o dia útil seguinte. Não há acréscimo de multa neste caso.