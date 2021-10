Pelo segundo mês consecutivo, a cidade fechou o balanço oficial do Ministério da Economia com mais contratações do que demissões

publicado em 01/10/2021

Votuporanga tem apresentado fortes índices de recuperação da economia nos últimos meses, um deles é a geração de empregos (Foto: A Cidade)

O otimismo gerado pela política de retomada da economia adotada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em conjunto com as ações Estado e do Governo Federal, levou Votuporanga a fechar mais um mês com saldo positivo na geração de empregos, mesmo em meio ao cenário de elevação dos preços e da crise hídrica que afetou todo o país.Em 30 dias, 1.056 votuporanguenses foram contratados, enquanto 907 foram demitidos, culminando num acumulado de 149 novos postos de trabalho criados.Os dados são referentes aos números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia, do mês de agosto. Com o resultado, o município se aproxima da recuperação total dos empregos perdidos com o fechamento da Vikstar, em junho, quando Votuporanga registrou o pior saldo na geração de empregos da década.Na ocasião, 1.574 pessoas perderam seus empregos, enquanto 784 foram contratadas, ou seja, 790 desempregados a mais no município. Com isso, o saldo na geração de empregos no que vinha sendo positivo, fechou o primeiro semestre com 337 postos de trabalho a menos.No mês passado, porém, puxada pelo setor industrial, a economia local apresentou seus primeiros sinais de recuperação com a criação de 185 oportunidades a mais de trabalho do que de demissões, reduzindo o saldo negativo acumulado para -271, número que agora despencou para -122."Estamos trabalhando firmemente nessa retomada econômica, com ações promovidas diretamente pelo nosso Comitê, entre outras iniciativas realizadas pelo Governo, como alteração na lei de incentivo. O nosso objetivo é gerar oportunidades para que todos os votuporanguenses possam trabalhar, empreender e assim ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Votuporanga se destaca por diversos fatores, como saúde e educação de qualidade", destacou o prefeito Jorge Seba, em entrevista exclusiva aoSe em julho o bom desempenho foi puxado pela indústria, em agosto foi setor de serviços que apresentou os principais sinais de recuperação. Ao todo, 345 pessoas foram contratadas, enquanto 251 foram demitidas. Outro setor que vinha apresentando números discretos nos últimos meses também se mostrou reaquecido: o da construção civil. Foram 131 admissões e 92 demissões durante o mês de agosto.