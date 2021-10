M. S. R. foi preso em flagrante no momento em que tentava furtar fios de cobre em um posto de combustíveis

publicado em 04/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um ladrão no momento em que tentava furtar fios de cobre em um posto de combustíveis (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante, na manhã do domingo (3), um ladrão no momento em que tentava furtar fios de cobre em um posto de combustíveis, que está desativado, no centro do município.De acordo com a ocorrência, os militares avistaram M. S. R. quando ele estava em cima da estrutura metálica, no momento em que retirava as iluminarias e a fiação do posto, que fica na rua Itacolomi, esquina com a São Paulo.Foi dada a ordem para que descesse do telhado e em busca pessoal, os policiais encontraram alicates e serras usadas para o furto, próxima a sua bolsa já estava separado certa quantidade de fios produto do furto.Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante e foi apresentado na Central de Flagrantes, onde permaneceu a disposição da Justiça.