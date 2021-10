Data será celebrada pela comunidade católica do município e também na Câmara Municipal, por meio de uma “Voto de Congratulação” apresentada pelo vereador Jura (PSB)

publicado em 11/10/2021

Jura apresentou na Câmara uma “Moção de Congratulações” pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNesta terça-feira (12) é Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Votuporanga e do Brasil. Sinônimo de fé e devoção, a data será celebrada pela comunidade católica do município e também na Câmara Municipal, por meio de uma “Voto de Congratulação” apresentada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB).Jura sempre teve uma forte ligação com a Igreja Católica, pois cresceu em meio às celebrações. Foi na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, antiga Igreja Matriz, que ele se casou, participou de retiros, Encontro de Casais, Encontro de Pais e ações sociais, assim como batizou seu filho, crismou e viu seu filho se casar anos mais tarde.“É um dia especial para todos nós católicos e para a nossa cidade como um todo. Sempre fui muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e numa data tão importante acredito ser de suma importância a reconhecer também pelo Legislativo”, explicou o vereador.Na moção apresentada na Câmara Jura relembrou os fatos que levaram Nossa Senhora a ser a padroeira do Brasil e de Votuporanga. Em 1717 pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul, com o objetivo de pescar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de Assumar. Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um pescador chamado João Alves apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, primeiro o corpo e depois a cabeça, e enrolou-a em um manto. Em seguida, as suas redes que até então vinhas vazias, abundavam em peixes.Dezessete anos depois do achado, foi construída a primeira capela que rapidamente se tornou um ponto de peregrinação para os viajantes. Em 1868, a Princesa Isabel ofertou um manto azul e uma coroa cravejada de diamantes à imagem.Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio e, 50 anos depois, foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado oficial no país. Devido à importância que Nossa Senhora Aparecida possui no país, em 1946 foi iniciada a construção de um santuário dedicado a Ela no estado de São Paulo, na cidade de Aparecida.O Papa João Paulo II, em visita ao Brasil, em 1980, consagrou a igreja como basílica e Santuário Nacional. Assim, o templo é considerado o maior santuário dedicado à Virgem Maria em todo o mundo. Por sua vez, o Papa Francisco, ao visitar o Brasil em 2016, elevou a basílica à catedral da Arquidiocese de Aparecida.Todos os anos, milhões de romeiros se dirigem ao santuário. Muitos para pagar promessas, já que à santa são atribuídos diversos milagres.