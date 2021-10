A inauguração do ‘Food Park’, programada para este sábado (9), teve que ser adiada a pedido dos comerciantes que iriam se instalar no local

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA inauguração do ‘Food Park’, programada para este sábado (9), teve que ser adiada a pedido dos comerciantes que iriam se instalar no local. A decisão foi tomada após uma reunião no final da tarde de quinta-feira (7), onde os empresários do setor pediram um pouco mais de tempo e também a mudança de local.O ‘Food Park’ seria instalado, a partir das 10h, na Praça São Bento, mas o pedido foi para que food trucks sejam estacionados no Parque da Cultura e só a partir de novembro.‘Food Park’ é um espaço que reúne ao ar livre diversos food trucks (caminhões, trailers e vans adaptados com cozinhas completas) que produzem e servem ali mesmo preparos variados, para todos os gostos.