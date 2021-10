Esposa e filha da vítima foram retiradas da casa com ajuda de vizinhos. Homem não conseguiu sair a tempo e foi encontrado morto

publicado em 13/10/2021

Um homem morreu após uma casa pegar fogo, em Pontes Gestal, na manhã desta terça-feira (12).De acordo com a Polícia Militar, pessoas que moram na rua Encarnação Martins viram a fumaça saindo da residência e ligaram para os bombeiros.A esposa e a filha da vítima foram retiradas da casa com ajuda de vizinhos. Porém, o homem não conseguiu sair a tempo e foi encontrado morto.Ainda segundo a Polícia Militar, a mulher e a criança foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga.A Polícia Civil foi acionada e realizou exames no imóvel, mas as causas do incêndio permanecem desconhecidas.O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre velório e enterro.*Com informações G1