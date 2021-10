O homem identificado como Rogério Silva seguia sentido Cosmorama à Américo quando bateu violentamente contra a árvore

publicado em 11/10/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem, de 42 anos, morreu neste fim de semana após bater em uma árvore caída pela força da tempestade, na vicinal que liga Cosmorama a Américo de Campos.De acordo com o apurado pelo, o homem, identificado como Rogério Silva, seguia sentido Cosmorama a Américo quando bateu violentamente contra a árvore, que caiu pela força dos ventos que atingiram a região neste fim de semana. Com o impacto da batida ele morreu no local.A Polícia Militar foi acionada e o homem encaminhado para o IML de Votuporanga, de onde foi liberado a família para o velório e sepultamento.