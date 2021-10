O jovem de 20 anos era alvo de investigações da especializada já tinha algum tempo, por estar envolvido com o tráfico na região

publicado em 15/10/2021

A Dise de Votuporanga prendeu em flagrante um investigado de 20 anos, que vendia drogas na região Oeste de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu, nesta quinta-feira (14), um jovem traficante de 20 anos com uma grande porção de maconha, divida em 14 “pedaços”, no bairro Vila América, região Oeste do município.De acordo com a ocorrência, o jovem W.L.F.S., era alvo de investigações da especializada já tinha algum tempo, por estar envolvido com o tráfico na região. Os agentes faziam uma observação no ponto em que normalmente ele vendia drogas, quando foi flagrado realizando o ato e passando entorpecentes a um usuário.Os policiais aguardaram o usuário se distanciar da residência, fizeram a abordagem e encontraram com ele a droga adquirida momentos antes. Em seguida, os policiais entraram na casa do traficante e deram voz de prisão.Na casa, eles encontraram uma sacola com 14 porções grandes de maconha que eram vendidas ao preço de R$ 50 cada e um frasco de vidro contendo maconha já esfarelada. Tudo foi apreendido, bem como um celular que passará por perícia.W.L.F.S. foi conduzido para a sede da delegacia e autuado em flagrante delito pela autoridade policial, onde após os trabalhos de polícia judiciária foi conduzido para uma Unidade Prisional da região e permanece à disposição da Justiça.