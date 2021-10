Papais, mamães e familiares que deixaram o presente do Dia das Crianças para última hora terão um pouco mais de tempo para ir às compras

publicado em 08/10/2021

A expectativa de aumento nas vendas, segundo a ACV, é de 5% a 10% no Dia das Crianças (Foto: ACV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brPapais, mamães e familiares que deixaram o presente do Dia das Crianças para última hora terão um pouco mais de tempo para ir às compras. Neste sábado (9), as lojas de Votuporanga atenderão até 18h, como acontece tradicionalmente no segundo sábado do mês e com promoções especiais voltadas para a data.O Dia das Crianças será festejado na terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora em que o comércio estará fechado. Mas nesta sexta-feira (8) e na segunda, as lojas atenderão também até 18h.“Esperamos um incremento nas vendas por conta do feriado prolongado para muitas empresas da cidade e região. Muitos aproveitam o final de semana de atendimento prolongado para fazer suas compras", conta o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.A expectativa de aumento nas vendas, segundo a ACV, é de 5% a 10%.