Tempestade de poeira também tomou conta dos céus da cidade

publicado em 01/10/2021

(Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre o risco de tempestade para Votuporanga e toda região. De acordo com o comunicado, há grande probabilidade de chuva forte acompanhada de rajadas de vento e raios nesta sexta-feira (1).Quem olhou para o céu da cidade também pôde acompanhar um fenômeno visto recentemente em cidades como Olímpia, Rio Preto e outras cidades da região no início da semana: uma tempestade de poeira.Ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;Ao notar rachaduras e trincas no telhado, saia imediatamente;Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas;Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica;Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente;Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d’água;Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame etc.;Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas;Evite dirigir e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;Quando dirigindo sob chuva, evite passar e estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras.No caso de destelhamento, verifique a estrutura do madeiramento antes de entrar na edificação e observe se existem rachaduras e trincas no telhado;Não realize manutenção no telhado enquanto há granizo, evitando acidentes;Mantenha-se abrigado até obter informações de que o caminho está seguro;Não transite por vias cobertas por água e/ou granizo;Preste atenção a árvores e cabos elétricos caídos.