Serviços de emergência funcionarão normalmente na sexta, segunda e terça; atendimento ao público retornará na quarta-feira, dia 3 de novembro

publicado em 26/10/2021

O decreto com os pontos facultativos foi publicado no Diário Oficial Eletrônico no início do ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em virtude dos feriados referentes ao Dia do Servidor Público (28) e ao Dia de Finados (2/11), a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta sexta-feira (29), e também na segunda-feira (1/11) e terça-feira (2/11). O expediente administrativo será retomado na quarta-feira (3/11), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.O decreto com os pontos facultativos foi publicado no Diário Oficial Eletrônico no início do ano. O feriado referente ao Dia do Servidor Público foi transferido de quinta para sexta-feira (29).Os serviços de urgência e emergência continuarão funcionando normalmente com a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e o Mini-Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).A Secretaria da Cultura e Turismo informa que a Escola de Artes "João Cornachione" (Oscarito), a Biblioteca "Castro Alves", o Museu "Edward Coruripe Costa" e o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" (CIT) estarão fechados. O Parque da Cultura estará à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando os cuidados de prevenção à Covid-19.O funcionamento dos Cemitérios Municipais de Votuporanga e de Simonsen será das 7h às 18h, durante a semana, e, no Dia de Finados, das 6h30 às 18h30. A celebração da tradicional missa está agendada para 7h30 no Cemitério Municipal de Votuporanga e para às 8h no de Simonsen.