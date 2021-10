Novo Plano Diretor norteará o crescimento de Votuporanga para os próximos dez anos

publicado em 26/10/2021

Os vereadores aprovaram, por unanimidade, o novo Plano Diretor, que planeja a cidade para os próximos dez anos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal aprovou na segunda-feira (25), por unanimidade, o novo Plano Diretor, que norteará o crescimento de Votuporanga para os próximos dez anos. A iniciativa, que foi debatida ao longo de três anos com a população recebeu 21 emendas dos vereadores, atendendo também alguns apontamentos feitos em audiência pública.O Plano Diretor é um instrumento de desenvolvimento urbano que visa orientar a ocupação do solo, levando em consideração os interesses coletivos de toda a população. O processo de revisão começou em dezembro de 2018 e teve envolvimento de representantes da sociedade com direito a voto em todas as etapas do processo.Mais de 160 delegados, dentre eles, os atuais vereadores Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e Valdecir Lio (MDB), e 21 membros do Conselho da Cidade formaram uma comissão que acompanhou os trabalhos até o momento da aprovação da lei pela Câmara Municipal.Oficinas comunitárias foram realizadas com moradores em todas as regiões e, com isso, a população foi ouvida e ganhou oportunidade de propor melhorias para a cidade. Moradores da Vila Carvalho, de Simonsen e da área rural também participaram do processo. Ainda foram realizadas oficinas temáticas com assuntos voltados aos idosos, pessoas com deficiência, jovens, mulheres, negros e LGBTQI+.O objetivo foi conhecer e interpretar a realidade local, por meio dos registros de memória, da cultura e da vivência de diferentes segmentos da sociedade. Com mais informações sobre a situação atual do município, iniciou-se a elaboração e discussão das possíveis alternativas e propostas para solução dos problemas e potencialidades detectados, observando os aspectos social, econômico e ambiental.As emendas foram votadas uma a uma, porém, como já haviam sido discutidas nos bastidores não houve discussão e sim apenas a explicação.