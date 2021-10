Com o crescente número da população idosa no Brasil, surge a importância de um olhar mais atencioso para com à população idosa

publicado em 01/10/2021

A Clínica Estar Bem oferece cuidados biopsicossociais voltados a assistência, prevenção à saúde e ao tratamento da doença (Foto: Divulgação)

Com o crescente número da população idosa no Brasil, surge a importância de um olhar mais atencioso para com à população idosa, a fim de atender às duas reais necessidades e o avanço do grau de dependência desse público.A Clínica Estar Bem oferece cuidados biopsicossociais voltados a assistência, prevenção à saúde e ao tratamento da doença em um espaço amplo caracterizado com o modelo de assistência europeu, uma casa com cuidados holísticos nível secundário.Recebemos e assistimos os idosos com grau de dependência 1, 2 e 3 devido as especificações dos órgãos de saúde. Atentos sempre as particularidades individuais através de um plano de cuidados, a equipe multidisciplinar busca atender cada deficiência através dos protocolos desempenhando um cuidado com carinho e respeito e seguindo todas as normas e protocolos do Covid-19.Trabalhamos nas modalidades moradia, desospitalização e clínica de transição! Ligue venha nos conhecer e saber um pouco mais sobre cuidar de um idoso. A Estar Bem é uma família pronta e preparada para cuidar do seu bem mais precioso. O número para contato é: (17) 99718-9348.