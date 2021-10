Márcio dos Santos Reis e Márcia Regina Borges dos Reis entregaram aproximadamente 360 quilos de hortifrutigranjeiros para o Hospital

publicado em 29/10/2021

No Sítio Santo Antônio, em Pontes Gestal, a solidariedade tem espaço garantido na roça. O casal Márcio dos Santos Reis e Márcia Regina Borges dos Reis fez uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista.Foram aproximadamente 360 quilos de hortifrútis, sendo 264 quilos de melancia e 95,5 quilos de abóbora. “Cultivamos para consumo próprio, mas quando a produção é alta, doamos para o Hospital”, contou Márcia.A escolha em ajudar a Instituição é um reflexo do bom atendimento hospitalar. “Sempre que precisamos somos muito bem acolhidos e, além de tudo, nossa filha Thairine é enfermeira e trabalha na Santa Casa. Então, somos muito gratos por tudo”, complementou.As colaborações foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Doações como essas são muito importantes, pois garantem uma alimentação diferenciada e rica em nutrientes. Sabemos como uma dieta balanceada auxilia na recuperação do assistido”, disse o nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato.