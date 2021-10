O deputado estadual tomou posse na terça-feira (26) como governador interino do Estado de São Paulo, cargo que ocupará até o próximo dia 2

publicado em 27/10/2021

O vice-governador, Rodrigo Garcia, comandou a transição de posse para Carlão Pignatari; na foto também está o secretário de Justiça e Cidadania Fernando Costa (Foto: Governo de São Paulo)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm dia histórico para a política local. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), tomou posse na terça-feira (26), em cerimônia oficial no Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, como governador em exercício do Estado de São Paulo.O parlamentar votuporanguense, que está em seu terceiro mandato como deputado, assume o comando do maior estado do Brasil em função da viagem do governador João Doria e do vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB) ao exterior. Doria cumpre agenda nos Emirados Árabes e na Escócia até o dia 3 de novembro, já Rodrigo embarca para fora do país para tratar de assuntos particulares.A assinatura do livro de posse ocorreu horas antes em outra cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, que comandou a transição antes de se licenciar.“Na Assembleia Legislativa, em parceira com o Governo do Estado, conseguimos fazer uma grande revolução e contribuímos para melhorar em muito a condição de vida em São Paulo. Para mim, é uma alegria muito grande assumir este cargo e a missão de conduzir o estado durante as ausências do João Doria e do Rodrigo Garcia”, disse Carlão Pignatari já como governador de São Paulo.