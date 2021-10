Momento histórico para a política local será vivido em razão da viagem do governador João Doria e do afastamento de seu vice Rodrigo Garcia

publicado em 23/10/2021

Carlão Pignatari entrou para a história da política local ao ser o primeiro votuporanguense a assumir o governo de São Paulo (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga viverá entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro um momento histórico na política local. Pela primeira vez na história um votuporanguense assumirá o comando do Estado de São Paulo e o município será sede de Governo. Trata-se, é claro, do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), que será governador interino por uma semana.O deputado assumirá a cadeira principal no Palácio dos Bandeirantes em razão da viagem do governador João Doria (PSDB) que embarca no dia 26 para Dubai, nos Emirados Árabes, para participar da Expo 2020, principal evento de inovação e economia criativa do mundo. O vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), por sua vez, irá se afastar nesse intervalo para tratar de algumas questões pessoais, deixando Carlão no comando do Estado.“É um orgulho para mim ficar como governador em exercício por uma semana e cumprir a agenda do governador. Quem faz a agenda é o próprio Palácio, então terei compromissos em Rio Claro, depois vou a Descalvado, Presidente Prudente, enfim, será uma semana bem corrida, mas na segunda-feira quero vir aqui para Votuporanga como governador em exercício e visitar alguns amigos e lideranças”, disse o presidente da Alesp em entrevista exclusiva aoNo próximo dia 1º, portanto, Votuporanga será, pela primeira vez em sua história, sede do governo do Estado de São Paulo.“É um marco histórico para mim, para a minha cidade e a minha região. Ser o primeiro cidadão de Votuporanga a ocupar o cargo de governador ficará para sempre registrado. É motivo de muita honra, alegria e orgulho. E é com muito respeito e humildade que assumo essa importante função”, concluiu.