O assessor do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), Guilherme Abreu, ainda questionou decisão da Mesa Diretora e que irá à Justiça contra as novas normas

publicado em 08/10/2021

Guilherme Abreu disse que não ofendeu, mas sim gritou palavras de ordem contra a vereadora Sueli Friósi (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO assessor do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), Guilherme Abreu, negou, em nota enviada ao, que tenha ofendido a vereadora Sueli Friósi (Avante), após a votação da “Taxa do Lixo”. Ele ainda questionou decisão da Mesa Diretora e disse que irá à Justiça contra as novas normas.“Deixo claro que não ofendi e nem agredi verbalmente a senhora vereadora Sueli Friósi, a quem respeito muito, digo também que a manifestação em plenário é livre e palavras de ordem vem da liberdade de expressão que a democracia garante. Além disso sugiro aos parlamentares e agentes públicos que se não quiserem ser cobrados que saiam da vida pública, pois é direito da população cobrar e exigir posicionamento popular dos parlamentares, a quem nos deve satisfação”, disse.Guilherme afirma ainda que o ato da Mesa Diretora da Câmara é arbitrário e inconstitucional e que busca coagir e censurar a liberdade de expressão.“Declaro que me manifestei com palavras de ordem como ‘vergonha’, e não com ofensas, visto que a vereadora se posicionou favorável à criação da ‘Taxa do Lixo’ e por isso me manifestei no plenário, por não considerar o posicionamento da vereadora como um posicionamento popular, e como pagador de impostos e consequentemente ‘patrão’ dos agentes públicos, exigi da vereadora um posicionamento e esclarecimento sobre o meu voto. Quanto ao novo ato da câmara municipal, considero como arbitrário e inconstitucional, e busca inibir, coagir e censurar a liberdade de expressão simplesmente por ser chefe de gabinete de vereador, uma facada na democracia que afirmativamente será questionada judicialmente através do advogado Hery Kattwinkell”, concluiu.A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Votuporanga publicou anteontem, no Diário Oficial do Município, novas regras para a atuação de assessores dos vereadores na Casa de Leis.A partir de agora, os assessores estão proibidos de “perturbar a ordem das sessões da Câmara, das reuniões das Comissões, das audiências públicas e demais reuniões oficiais, bem como os serviços administrativos e parlamentares prestados pelos servidores da Casa; praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa; praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras inclusive por meio eletrônico os componentes da Mesa Diretora, vereadores, membros de qualquer Comissão instalada e qualquer servidor”.O assessor que praticar qualquer das condutas descritas terá automaticamente rescindido o termo de adesão pela Câmara Municipal. A rescisão será promovida sempre que houver provocação por escrito à presidência da Câmara Municipal, contendo a exposição dos fatos e suas provas.