publicado em 15/10/2021

Uma carreta do Instituto Marcos Tito espalhou alegria e presentes para os pequenos (Foto: Divulgação)

Mais de seis mil crianças de diversos bairros de Votuporanga, do distrito de Simonsen, Parisi e Sebastianópolis do Sul ganharam um motivo para sorrir no Dia das Crianças, graças a uma iniciativa do Instituto comandado pelo empresário esportivo votuporanguense, Marcos Tito. Uma carreta espalhou alegria e presentes para os pequenos.“Em nome do Instituto Marcos Tito queremos agradecer aos amigos, patrocinadores e apoiadores pela ajuda e solidariedade na Operação Criança Feliz 2021. Foram Mais de 6 mil brinquedos distribuídos em todos os bairros de Votuporanga, Parisi e Sebastianópolis do Sul”, agradeceu o empresário.Em entrevista ao, o empresário Marcos Tito falou sobre a ação, seus objetivos com ela e como a sua história de vida (e superação) motiva esse trabalho.“Quando eu era criança e passava um carro entregando aqueles carrinhos com boizinhos... é algo que está marcado na minha mente até hoje. Eu faço essa ação há cinco anos porque já estive desse lado. Senti na pele. Eu vim de família humilde. Então, eu consegui vencer, como empresário de jogador de futebol, mas a minha vida não foi fácil. Passei dificuldades e até fome. Hoje eu tento proporcionar, dentro das minhas possibilidades, ajuda a essas crianças de Votuporanga e região”, contou o empresário.