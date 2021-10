Data marca manifestação histórica por redução na jornada de trabalho e folga aos domingos

Uma das principais atividades do comércio é lembrada neste sábado (30). O Dia do Comerciário foi, oficialmente, instituído em 2013 e marca diversas conquistas da classe por melhores condições de trabalho. Em Votuporanga, estima-se que cerca de 7 mil pessoas estejam registradas em estabelecimentos dessa área, segundo último levantamento do Caged.“A atividade está entre as três principais geradoras de emprego e renda em nosso município, junto com prestação de serviços e indústria. É uma classe fundamental, formada por pessoas guerreiras e dedicadas a suas funções. Durante a pandemia, foi um segmento que lutou muito, mas que agora comemora a retomada da economia”, destaca o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Carlos Eduardo Ramalho Matta. Em Votuporanga, a data não é considerada feriado, portanto, as lojas abrem normalmente neste sábado, das 9h às 13h.No início do século XX, as condições de trabalho para os comerciários eram abusivas. Os trabalhadores faziam jornadas de 12 horas por dia, sem feriados ou mesmo folgas aos domingos.As manifestações e associações começaram a se espalhar por todos os estados do país. No dia 29 de outubro de 1932, houve uma grande manifestação na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com mais de 5 mil comerciários marchando em direção ao Palácio do Governo (Palácio do Catete).Os manifestantes foram recebidos pelo Presidente Getúlio Vargas, que aceitou as reivindicações dos trabalhadores e assinou o Decreto de Lei nº 4.042, de 29 de outubro de 1932, determinando a jornada de trabalho para 8 horas por dia e o repouso remunerado aos domingos para todos os comerciantes. A Lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de outubro de 1932, sendo esta data reconhecida pela presidente Dilma Rousseff, em 2013, como o Dia Oficial do Comerciário.