Famílias interessadas devem procurar a Secretaria de Assistência Social

publicado em 01/09/2021

O programa é responsável pela distribuição de leite pasteurizado em todo o estado de São Paulo para crianças de seis meses a seis anos incompletos (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga segue com a formação do cadastro reserva do programa Vivaleite. As famílias interessadas devem procurar a Secretaria munidos dos documentos: RG e CPF do responsável familiar e a certidão de nascimento da criança.

É importante que essas famílias estejam com os dados atualizados no Cadastro Único e que a renda não ultrapasse a meio salário mínimo per capita. O responsável pela criança também deve ser acima de 16 anos.

O programa Vivaleite é responsável pela distribuição de leite pasteurizado em todo o estado de São Paulo para crianças de seis meses a seis anos incompletos. O alimento é enriquecido em ferro e vitaminas A e D, prevenindo anemia e deficiência de vitaminas.