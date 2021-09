Professor Djalma (Podemos) cobrou mais consciência da população; 'lixão' está se formando nas proximidades do córrego Marinheirinho

publicado em 15/09/2021

Professor Djalma disse não entender o que faz os moradores irem até a lixeira e em vez de depositar o lixo corretamente, joga no chão (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A lixeira está lá. Aliás, foi feita de alvenaria, com caçambas e sinalização bem aparente com placas enormes indicando onde cada tipo de lixo deve ser descartado. Tudo isso, porém, não está sendo suficiente para alguns moradores da zona Leste, que insistem despejar seus dejetos no chão, do lado da lixeira.

O caso foi relatado pelo vereador Professor Djalma (Podemos), que cobrou mais consciência da população. O “lixão” está se formando nas proximidades do córrego Marinheirinho, local onde ficava o antigo Banespinha, no São Cosme. O problema, inclusive, é antigo e já foi tratado pelo próprio vereador. Mas com a obra, feita por uma empresa privada, se esperava que haveria uma solução, só que os moradores não estão colaborando.

“Eu queria entender porque acontece isso. Está sinalizado, tem a abertura correta, dentro da ‘casinha’ tem os containers que recebem o lixo, no dia correto tem a retirada, então não entendo como que a população chega no lugar e mesmo assim teima em sujar, fazer da forma errada. Peço para a população para que ajude, pois quando fica sujo e contaminado é ela mesmo que é prejudicada”, disse o parlamentar.

Mas o problema não está restrito ao lixo doméstico. Há também ali o descarte de entulhos, móveis velhos e até animais mortos, o que é passível de multa. De acordo com o Código de Posturas do Município (Lei nº 1.595), “é proibido depositar ou descarregar qualquer espécie de lixo, inclusive resíduos industriais, em terrenos localizados nas áreas urbanas e de expansão urbana deste município, mesmo que os referidos terrenos não estejam devidamente fechados”.

Quem for flagrado desrespeitando a lei, incorrerá em multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), sendo esta dobrada a cada reincidência, cumulativamente, podendo a multa ultrapassar os R$ 68 mil.

Ouvidoria

Os munícipes que flagrarem alguém praticando o descarte irregular devem fazer denúncia na Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Votuporanga, que atende ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), ou pelo telefone, no número gratuito 0800-770-3590.