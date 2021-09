A vereadora Ana Paula Navarrete apresentou um anteprojeto pedindo a concessão de um bônus para os professores e demais profissionais da educação que atuaram em sistema home office durante a suspensão de aulas presenciais

publicado em 01/09/2021

A vereadora Tia Paula quer que os professores de Votuporanga recebam um “bônus” de R$ 1 mil pelo trabalho em home office (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A vereadora Ana Paula Navarrete, mais conhecida como Tia Paula (PSB), apresentou na sessão desta semana da Câmara Municipal um anteprojeto pedindo a concessão de um bônus para os professores e demais profissionais da educação que atuaram em sistema home office durante a suspensão de aulas presenciais em decorrência da pandemia. Segundo a parlamentar, houve um aumento nas despesas dos que atuam nessa área e o “bônus” serviria como uma espécie de compensação desses custos.

Na justificativa, Tia Paula aponta que com a suspensão das aulas presenciais, os professores, educadores e técnicos tiveram que se adaptar em tempo recorde para realizar as aulas on-line junto aos alunos, utilizando inclusive equipamentos próprios como: celulares, notebooks, tablets e internet, gerando gastos a estes que não foram compensados pelo Poder Público.

“A gente trabalhou muito [Ana Paula também é professora], trabalhamos sábados e domingos até as 21h, pois tínhamos que atender as famílias que trabalhavam e quando chegavam faziam as atividades com os filhos e nos mandavam. Fora isso, muitos precisaram comprar equipamentos tecnológicos e tiveram gastos com internet mais potente para não cair durante a aula, aumento do plano de telefonia para ligar para os alunos que não estavam fazendo as atividades, computadores novos, enfim, disponibilizaram suas ferramentas pessoais a serviço de Votuporanga”, explicou a vereadora.

Se aprovado, o prêmio especial proposto deve ser concedido uma única vez no mês de janeiro de 2022, aos professores, educadores e técnicos que comprovarem terem exercido trabalho home office relativo as suas atribuições no ano de 2020 e 2021, durante a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino, sendo o valor de R$1 mil, aponta o anteprojeto.

Ainda segundo a vereadora, muitos professores, educadores e técnicos tiveram que fazer treinamentos para poderem realizar tais aulas, o que também gerou sobrecarga aos mesmos sem nenhum tipo de compensação financeira.