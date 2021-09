Ato em comemoração à Independência do Brasil foi realizado na base do Tiro de Guerra, com honras militares

publicado em 07/09/2021

Autoridades civis e militares de Votuporanga participaram da solenidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A solenidade em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, reuniu autoridades civis e militares na manhã desta terça-feira (7) em Votuporanga. O ato foi realizado na base do Tiro de Guerra e contou com o tradicional hasteamento do pavilhão nacional com direito a honras militares.

Representando as autoridades civis estavam presentes o prefeito Jorge Seba (PSDB) e os vereadores Thiago Gualberto (PSD) e Daniel David (MDB), além de secretários municipais. Já os militares foram representados pelo Capitão Santos, comandante da Junta Militar de Votuporanga, Capitão André Navarrete, comandante da Polícia Militar de Votuporanga e o Subtenente Santana, comandante do Tiro de Guerra.

“A cerimônia foi muito bonita, cívica e também com ares de que nunca o lema que está colocado em nossa bandeira nacional, ‘Ordem e Progresso’, foi tão atual como hoje. O país vive sobre os auspícios da Constituição de 1988 e preconiza que devemos ter a liberdade de expressão e assim, no dia de hoje, que é marcado pela Independência do Brasil, e manifestações populares – que sejam pacíficas – será também uma forma de termos uma avaliação do país que queremos para o futuro”, disse o prefeito Jorge Seba.

Como de tradição, os atiradores desfilaram e prestaram continência ao pavilhão nacional, assim como entoaram o Hino Nacional Brasileiro. Em entrevista ao A Cidade, o Subtenente Santana ressaltou o compromisso das Forças Armadas com o povo brasileiro.