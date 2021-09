Programação contará com palestra magna do atleta olímpico de natação César Cielo; Fórum Educação para Todos também foi realizado no fim de agosto

publicado em 09/09/2021

O Simpósio tem como tema “Movimento e Superação” e será promovido no dia 17 de setembro, das 13h às 18h, no auditório do Sest Senat (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na próxima semana, a Secretaria Municipal da Educação realizará o 6º Simpósio de Educação Física Escolar de Votuporanga, evento voltado para professores de Educação Física da rede municipal de ensino e também de municípios integrantes do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) Noroeste Paulista.

O Simpósio tem como tema “Movimento e Superação” e será promovido no dia 17 de setembro, das 13h às 18h, no auditório do Sest Senat. A programação contará com palestra magna do atleta olímpico de natação César Cielo, além da apresentação do Prof. Fernando Cavalli, que abordará sobre inteligência socioemocional dentro da disciplina de Educação Física.

“O objetivo é levar aos nossos professores de Educação Física exemplos de motivação e estímulo para trabalhar habilidades nos alunos, entre elas, a inteligência socioemocional, que também precisa ser ensinada no ambiente escolar”, explicou o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista.

53º Fórum Educação para Todos

No final do mês de agosto, Votuporanga também sediou o 53º Fórum Educação para Todos promovido pelo ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) Noroeste Paulista. Participaram do evento secretários da Educação e representantes de 65 municípios da região que compõem o Arranjo. O tema abordado no Fórum foi “As expectativas de aprendizagem com o retorno das aulas presenciais”.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) e o vice-prefeito Cabo Valter (MDB), acompanhados do secretário da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, que também é coordenador executivo do Arranjo, recepcionaram os participantes. O evento também contou com a presença do presidente da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), Luís Miguel.