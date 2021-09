Solenidade realizada ontem marcou o encerramento das ações em comemoração aos 84 anos de Votuporanga e trouxe novidades

publicado em 01/09/2021

O anúncio da interligação foi feito durante a entrega das melhorias Rodoviária, encerrando a agenda dos 84 anos da cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) entregou na terça-feira (31), ao lado do secretário de Cidade, Marcelo Coienca e do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno, as obras de melhorias promovidas no Terminal Rodoviário “Prefeito Leonidas Pereira de Almeida”. O investimento foi de mais de R$ 428 mil, sendo R$ 318 mil de uma emenda do deputado federal, Baleia Rossi (MDB) e o restante de recursos próprios do município.

Durante a solenidade, que contou também a presença de vereadores e mais secretários, o prefeito anunciou a interligação do Terminal com o 1º Anel Viário de Votuporanga, que será concluído com a finalização das obras de transposição do Córrego do Curtume, na interligação das avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira.

“Assim que entregarmos aqui as obras de interligação na avenida Mário Pozzobon, vamos entregar um importante Anel Viário para o município, além de proporcionar uma interligação da Rodoviária com esta obra, criando um anel em volta dela que irá oferecer muito mais segurança e fluxo para os usuários, aos ônibus, taxistas e motoristas de aplicativo, facilitando assim a vida do cidadão”, explicou o prefeito Jorge Seba.

Seba comentou ainda o encerramento da agenda em comemoração ao aniversário da cidade. Segundo ele, apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia, os recursos estão sendo bem direcionados em favor da população, que tem observado isso e correspondido de forma positiva.

Sobre a obra em si, o prefeito agradeceu ao deputado Baleia Rosi pela destinação dos recursos e disse que esta é mais uma obra que prepara Votuporanga para o futuro.

“Tão o mais importante do que construir é manter e restaurar o nosso patrimônio. Não podemos deixar que os recursos aqui investidos no passado se percam e por isso estamos modernizando e dando uma nova faceta para a nossa Rodoviária. Aqui, aliás, quero cumprimentar meu amigo ex-prefeito Pedro Stefanelli que foi quem construiu e entregou para a população essa bela obra quando ele foi prefeito. Votuporanga já é hoje o resultado de ações importantes de ex-prefeitos que, cada um do seu jeito, preparou a cidade para o que ela é hoje e agora vamos prepara-la também para o futuro”, concluiu Seba.

Obras

Nas obras de melhoria na Rodoviária foram contempladas a reforma dos banheiros e do forro, a substituição da iluminação antiga por LED, bem como reforma da iluminação externa, além de pintura geral e implantação de rampas de acessibilidade.

Também foram realizadas pavimentação do estacionamento, polimento e aplicação de resina em todo o piso, substituição da bomba, quadro de comando e caixas de hidrantes do sistema de equipamentos de combate a incêndio e a reforma de ambientes da área administrativa, assim como a construção de muro de arrimo e alambrado na base do reservatório de água.

As plataformas e área de carga e descarga ganharam novo piso, bem como novas sinalizações e pintura. Totens de álcool em gel também foram instalados nos pisos inferior e superior e um painel com imagens de pontos turísticos de Votuporanga que foi dotado de com tomadas para que os viajantes possam carregar seus celulares, ao mesmo tempo em que conhecem um pouco das maravilhas da cidade.