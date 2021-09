Prédio onde era a antiga Igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Chácara Paineiras, será transformado num moderno Centro Comunitário

publicado em 14/09/2021

Segundo o prefeito, a antiga Igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Chácara Paineiras será transformada em Centro Comunitário (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) já assinou a ordem de serviço para a transformação do prédio onde era a antiga Igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Chácara Paineiras, em um moderno Centro Comunitário para uso da população. A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo ontem durante entrevista na Cidade FM.

Os recursos foram conquistados pelo ex-vereador Silvio Carvalho, o Silvão (PSDB), com o deputado Carlão Pignatari (PSDB). A emenda, de R$ 700 mil é de 2016 e estava perdida, mas foi recuperada pelo corpo técnico da administração municipal e com um acréscimo de cerca de R$ 250 mil em recursos próprios a obra sairá do papel.

“Não tem cabimento nós termos um prédio como aquele, deteriorado, que oferece um perigo muito grande por sua situação física e que virou um ponto de drogas e outras coisas. Não podemos admitir que isso aconteça e por isso fizemos todos os esforços para transformar essa reivindicação de tantos anos em realidade”, disse o prefeito.