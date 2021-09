Dados preliminares apresentados pela análise apontam que a estiagem intensa dos últimos meses seja um fator preponderante para a mortandade de peixes

publicado em 13/09/2021

A Saev e a Cetesb seguem com o trabalho de análise da água para que o órgão estadual emita um laudo técnico sobre as causas do incidente (Foto: Divulgação)

A mortandade de peixes tem sido registrada nos últimos dias no Córrego do Marinheiro, em Votuporanga, e técnicos da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) da Saev Ambiental, em conjunto com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), estão no local para a avaliarem a situação.

O Córrego do Marinheiro é um ponto de lançamento de efluente e segue todos os índices estabelecidos pela Cetesb, conforme o Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de Setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.

Dados preliminares apresentados pela análise apontam que a estiagem intensa dos últimos meses seja um fator preponderante para a mortandade de peixes.

No domingo (12), equipes da Saev Ambiental estiveram em alguns dos pontos de monitoramento e a presença de peixes mortos não foi constatada no dia.