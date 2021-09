Contemplados recebem bolsa-auxílio de até um salário mínimo e cesta básica; candidatos passam por entrevista de seleção com assistente social

publicado em 01/09/2021

Prefeito Jorge Seba participou da assinatura contratual do projeto "Votuporanga em Ação 1 e 2", que contemplou 40 bolsistas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga promoveu, na terça-feira (31), na presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), da presidente do Fundo Social Rose Seba e do secretário da Pasta Emerson Pereira, a assinatura contratual do Projeto "Votuporanga em Ação 1 e 2", para 40 bolsistas que irão prestar serviços em unidades da própria administração pública ou entidades municipais.

Os contemplados irão cumprir carga horária diária de quatro ou oito horas, recebendo bolsa-auxílio no valor de meio ou um salário mínimo, conforme o período de trabalho, além de uma cesta básica.

O processo de seleção é baseado em critérios que vão desde o cadastro feito pelos interessados, até entrevista com um profissional da Secretaria de Assistência Social, em que o inscrito é atendido por assistente social habilitado para analisar a contratação, além do suporte oferecido pela Controladoria Geral do Município.

O secretário Emerson Pereira acredita que o projeto possa ser uma oportunidade de recomeço para pessoas e famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam de apoio do Poder Público.

"Fico muito feliz em poder fazer parte de uma gestão humanizada do governo Jorge Seba e também com o constante apoio da primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba, que sempre tem colaborado para que possamos trabalhar ainda mais em prol da população, principalmente nessa época de crise por causa da pandemia. Essas 40 vagas, assim como inúmeras outras que o projeto já ofertou, vêm ao encontro para dar mais oportunidade a todas as pessoas a terem uma condição mais humanizada", disse.

"O Votuporanga em Ação nos ajuda a cumprir a missão de gerar oportunidades. É um dia muito feliz para todos nós, que temos buscado diversas iniciativas para contribuir com aqueles que mais precisam. Quando inserimos eles no projeto, estamos fazendo que novas perspectivas sejam enxergadas e aproveitadas por essas famílias", comemorou o prefeito Jorge Seba.

Votuporanga em Ação

O Votuporanga em Ação é um programa municipal criado em 2001 que oferece bolsa auxílio-desemprego por seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses, no valor de meio ou um salário mínimo, além de uma cesta básica. Podem se inscrever pessoas com idade entre 18 e 65 anos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo projeto.

Os contratados precisam comprovar residência no município nos últimos dois anos; não receber outra renda como, por exemplo, benefício, aposentadoria, seguro desemprego, pensão; e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, apenas uma pessoa da família pode ser beneficiada.

