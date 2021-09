Cemei "Professora Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João, ganhará mais três salas de aula e outras melhorias

publicado em 22/09/2021

O prefeito Jorge Seba visitou a escola em junho e anunciou as obras de ampliação e melhoria na unidade do São João (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga concluiu essa semana o processo de licitação para a contratação de uma empresa com a finalidade de ampliar o Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) "Professora Mercedes Fernandes de Lima", no bairro São João. A obra já havia sido anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e agora deve começar a sair do papel.O investimento na escola será de R$1,1 milhão. A empresa Ellipse Projetos e Construções, de Jales, será a responsável de mais 284 m², passando dos atuais 733 para 1.017 m².Entre as melhorias estão previstas reforma e adequação da cozinha, lavanderia, lactário, rouparia, amamentação, depósito de materiais de limpeza e sanitários. Também serão ampliados o setor administrativo, sala do maternal, pátio e refeitório, além da criação de cinco solários em salas de aulas existentes para melhoria das atividades de recreação das crianças.Além disso, três amplas novas salas de aula serão construídas, bem como vestiários de alunos (masculino e feminino) e sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais (masculino e feminino), além de pintura em geral. A previsão de execução da obra é de cerca de um ano a partir da emissão da ordem de serviço.Só neste ano o prefeito Jorge Seba (PSDB) já entregou a reforma e ampliação de duas escolas (as Cemeis, Benedita Alves de Oliveira, em Simonsen, e Vandira Figueira da Costa Zacarias, no Pacaembu) e investiu mais R$ 2 milhões em mais duas, a nova ampliação da escola do Pacaembu e agora na escola do São João.Além disso, Seba também abriu a licitação para a construção de uma escola no Bairro Cidade Jardim. Serão investidos R$ 2,5 milhões na unidade que irá atender crianças de 0 a 5 anos.