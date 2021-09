Famílias de alunos da Educação Infantil poderão retirar kits de 22 a 28 de setembro; já do Ensino Fundamental, a entrega será de 29 de setembro a 6 de outubro

publicado em 20/09/2021

Famílias de alunos da Educação Infantil poderão retirar kits de 22 a 28 de setembro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Educação de Votuporanga inicia nesta semana, mais uma distribuição dos kits de alimentação aos alunos matriculados nas escolas municipais referente ao mês de setembro. Os kits serão compostos por alimentos da cesta básica, considerados não perecíveis, e também por alimentos perecíveis compostos por frutas e legumes.Para os alunos matriculados nos Cemeis (Centros de Educação Municipal e Escola Infantil), a entrega dos kits começa no dia 22 e segue até o dia 28 de setembro, no entanto, os kits de alimentos perecíveis ficarão à disposição somente nos dias 22 e 23. Já os alunos dos CEMs (Centros de Educação Municipal), podem começar a retirar os kits no período de 29 de setembro até 6 de outubro, ficando a entrega dos kits de alimentos perecíveis para os dias 29 e 30 de setembro. Os alimentos devem ser retirados na própria escola.O kit não perecível é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. E o kit perecível é composto por abacaxi, beterraba e mamão.Para mais informações, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a própria escola ou então na Secretaria da Educação pelo telefone (17) 3405-9750.