Local é anexo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico; parceria com PAT oferece vagas semanais em diversas áreas

publicado em 08/09/2021

O quiosque realiza um pré-atendimento aos interessados que vão em busca de informações; há também uma sala corporativa (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, em parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão do Governo do Estado de São Paulo, disponibiliza o "Quiosque das Oportunidades" a quem está na procura por uma oportunidade emprego.

A Pasta divulga semanalmente, nas redes sociais da Prefeitura, vagas de emprego nas mais diversas áreas oferecidas pelo PAT e o quiosque realiza um pré-atendimento aos interessados que vão em busca de informações.

Há também uma sala corporativa, destinada às empresas que ofertam vagas, espaço utilizado para que os profissionais dessas empresas possam realizar processo de seleção e recrutamento de candidatos.

Além do cadastro e divulgação das vagas do PAT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico disponibiliza outros serviços como Emissão de Carteira de Trabalho; Entrada no Seguro Desemprego; Cursos de Qualificação e Requalificação Profissional; orientações e encaminhamentos para MEI (Micro e Pequenas Empresas), Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), INSS Digital; Espaço Empresarial e Incubadora de Empresas.