Documento é a última peça de planejamento a ser encaminhada à Câmara Municipal, que já recebeu PPA e LDO no mês passado

publicado em 20/09/2021

A Lei Orçamentária é uma das peças de planejamento que compõem o orçamento do Município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Fazenda realiza, nesta sexta-feira (24), às 14h30, a audiência pública para apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022, no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”, localizada na Praça Vereador Viana Filho, bairro Vila América. A audiência também será transmitida pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga).A Lei Orçamentária é uma das peças de planejamento que compõem o orçamento do Município, juntamente com o PPA (Plano Plurianual), em intervalos a cada quatro anos, e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), elaborada anualmente. Importante ressaltar que essas outras duas peças foram encaminhadas à Câmara Municipal no mês passado.