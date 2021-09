Informações sobre o suposto saque chegaram a circular nas redes sociais

publicado em 08/09/2021

A Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga disse que a carga foi recolhida pelos próprios funcionários da empresa e não saqueada (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar Rodoviária negou que a carga de frango do caminhão que tombou nesta quarta-feira (8) pela manhã, na rodovia Péricles Belini, próximo ao trevo com a Euclides da Cunha, tenha sido saqueada por moradores que passavam no momento do acidente. Informações sobre o suposto saque chegaram a circular nas redes sociais.De acordo com a polícia, nada disso aconteceu porque os agentes agiram rápido ao chegar ao local, o que teria impedido a ação de terceiros. A polícia informou que os animais foram levados pela própria empresa, e é calculado um prejuízo de cerca de 600 frangos, que morreram com o impacto.O motorista do caminhão, C. A. G. S., de 61 anos, alegou que conduzia na rodovia Péricles Belini e seguia para um frigorífico da cidade, quando perdeu o controle e tombou o veículo.O acidente não deixou ninguém ferido e também não envolveu outros veículos. Apesar disso, o local precisou ser interditado para que fosse realizada a limpeza da carga, que ficou espalhada, e a remoção do veículo.