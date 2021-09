Apoiadores do presidente se reuniram no Parque da Cultura e depois seguiram em carreata pelas principais ruas de Votuporanga

publicado em 07/09/2021

Centenas de votuporanguenses participaram da manifestação de 7 de Setembro (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Centenas de votuporanguenses participaram na manhã desta terça-feira (7), feriado em comemoração à Independência do Brasil, das manifestações nacionais a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A concentração ocorreu no Parque da Cultura e depois ganhou as principais ruas e avenidas de Votuporanga.

Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil em punho, os manifestantes iniciaram o ato cantando o Hino da Independência. Logo na sequência houve a execução do Hino Nacional Brasileiro, que foi entoado em alta voz por todos que estavam presentes.

As pautas da manifestação local acompanham as mesmas do movimento nacional: apoio irrestrito as ações do presidente; a garantia da liberdade de expressão, que segundo os manifestantes tem sido tolhida pelo STF (Supremo Tribunal Federal); a retomada da discussão sobre o voto impresso; e o impeachment dos ministros do STF, em especial de Alexandre de Moraes, que determinou prisões e outras medidas contra apoiadores do governo, em inquéritos contra o que ele chama de “atos antidemocráticos”.