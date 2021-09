A caravana votuporanguense parte rumo à Avenida Paulista, onde haverá uma das maiores concentrações do manifesto nacional

publicado em 04/09/2021

A caravana do grupo ‘Direita Votuporanga’ pretende levar dois ônibus lotados para a Avenida Paulista no 7 de setembro (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCom um já lotado, o grupo “Direita Votuporanga” preenche neste sábado (4) as últimas vagas do segundo ônibus para os atos em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), marcados para o dia 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil).A caravana votuporanguense parte rumo à Avenida Paulista, onde haverá uma das maiores concentrações do manifesto nacional que, além de apoiar o governo, pede o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).“Essa manifestação deverá ser a maior já vista na história do país. Queremos que o estado democrático de direito seja reestabelecido e o equilíbrio dos poderes salvaguardado. Queremos também que o cumprimento da Constituição seja imperativo e que o respeito à soberania nacional e do povo brasileiro sejam priorizados”, disse João Onorio, um dos organizadores da caravana.A saída está programada para segunda-feira (6), às 22h, do Posto Villar e o retorno ocorrerá às 17h de 7 de setembro. Os interessados nas vagas remanescentes têm até hoje para procurar os organizadores para reservar a vaga. Todos deverão contribuir com R$ 60 para cobrir os custos da viagem e também o almoço.Os interessados em participar podem procurar as lideranças do grupo Direita Votuporanga pelos telefones: (17) 99681-5048 (Matheus), (17) 99762-0715 (Ronaldo) e (12) 98168-7700 (João Onorio).No mesmo dia em que uma parte do grupo estará na capital, outra continuará em Votuporanga para realizar um evento cívico, seguida de uma carreata, às 10h, no Parque da Cultura.