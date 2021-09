Na segunda-feira (6) os supermercados e comércio varejista vão funcionar normalmente

publicado em 04/09/2021

O comércio vai funcionar normalmente na véspera do feriado da Independência do Brasil, fechando as portas apenas no feriado (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO feriado da Independência do Brasil, celebrado na terça-feira (7), vai alterar o funcionamento dos serviços públicos e privados em Votuporanga.Apesar do governo estadual ter decretado a segunda-feira (6) como ponto facultativo, os supermercados e comércio varejista vão funcionar normalmente.Já no feriado, os supermercados funcionarão em horário especial, enquanto bancos, comércio e órgãos municipais fecham as portas.Veja abaixo o que abre e fecha no município no feriado:Na Prefeitura, não haverá expediente da administração direta e indireta. O expediente administrativo retornará na quarta-feira (8), com o funcionamento da Central de Atendimento ao público, das 9h às 15h, e também pelo telefone: (17) 3405-9700.A Administração também informou que serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.A Secretaria da Cultura e Turismo informou que a Escola de Artes "João Cornachione" (Oscarito), a Biblioteca "Castro Alves", o Museu "Edward Coruripe Costa" e o Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali" (CIT) estarão fechados.Em razão do ponto facultativo do feriado, a sessão ordinária da Câmara Municipal - que ocorre sempre às segundas-feiras, a partir das 18h - será realizada na quarta-feira (8), no mesmo horário.Todo o entorno do Parque da Cultura, está liberado para atividades individuais. Porém, com restrição aos equipamentos e espaços de uso coletivo.O Horto Florestal "Sérgio Ramalho Matta" permanecerá fechado de sábado (4) a terça, voltando a funcionar na quarta-feira (8), das 7h às 11h e das 13h às 17h. O espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” funcionará durante todo o final de semana e feriado, das 7h às 19h.A Casa do Bosque fica na Avenida Vale do Sol, nº 5024, no bairro Vale do Sol.Os serviços de coletas de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos normalmente ao público, inclusive no feriado e final de semana, das 7h às 19h.O endereço das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário, sem número.O comércio, por sua vez, atenderá normalmente na véspera de feriado, fechando as portas apenas no feriado.Os supermercados também funcionarão normalmente na véspera, enquanto no feriado funcionarão em horário especial.O Santa Cruz, por exemplo, informou que irá atender a população das 7h às 12h30. Já unidades da rede Amigão vão das 7h às 20h. O Proença, por sua vez, funcionará das 7h30 às 13h. Até a manhã de ontem, a rede Porecatu ainda não tinha definido o horário de funcionamento para o feriado, conforme apurou a reportagem.De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias não abrirão no feriado. Já as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, como de costume, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.