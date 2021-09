Serviços de emergência continuarão funcionando normalmente; atendimento ao público retornará na quarta-feira, dia 8 de setembro

publicado em 02/09/2021

Em virtude do feriado, a Prefeitura informa que não haverá expediente na próxima segunda-feira (6) e na terça-feira (7) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em virtude do feriado do Dia da Independência, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta na próxima segunda-feira (6), ponto facultativo e, na terça-feira (7), dia do feriado. O expediente administrativo será retomado na quarta-feira (8), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

Os serviços de urgência e emergência continuarão funcionando normalmente. Pessoas que apresentarem sintomas gripais deverão buscar atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e, para os demais casos, o atendimento será prestado no Mini-Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).