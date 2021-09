Em comemoração ao dia nacional da VW/Kombi, que é no dia 2 de setembro, a Faria Veículos irá realizar a partir de quinta-feira (02), até sábado (4), a sua 1ª Exposição de Carros Antigos

publicado em 01/09/2021

A Faria veículos de Votuporanga realiza pela primeira vez uma exposição de carros antigos na sede da concessionária (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A exposição é aberta para toda a comunidade votuporanguense e os carros não serão limitados, apenas, aos da marca Volkswagen. O evento irá acontecer na própria Faria de Votuporanga, localizada na avenida José Marão Filho, 2886.

No sábado, a concessionária preparou uma programação especial com som ao vivo, café da manhã e o horário será estendido até as 13h.