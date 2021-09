Evento foi realizado no final da tarde de ontem e marcou também o fim da gestão da atual diretoria, comandada por Celso Penha

publicado em 25/09/2021

Cerimônia festiva, realizada na Cidade Universitária, celebrou a entrega de mais obras e melhorias para comunidade acadêmica (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm cerimônia festiva realizada no fim da tarde de sexta-feira (24), na Cidade Universitária, Diretoria Executiva da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), presidida por Celso Penha Vasconcelos, realizou a entrega de mais obras e melhorias voltadas à comunidade acadêmica e fez importantes anúncios, como o lançamento do vestibular 2022 e do programa “Bolsas Comunitárias”.Em relação às obras foram descerradas as placas do novo Complexo Jurídico Dr. Rubens Geraldi Bertolo, que é resultado de uma parceria entre o Centro Universitário de Votuporanga e o Fórum da Comarca do município, onde funcionará os anexos do JEC (Juizado Especial Cível) e do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania).Dr. Rubens Geraldi Bertolo foi delegado de Polícia Civil de Votuporanga por mais de 20 anos e foi também professor da Unifev por 12 anos. Com o novo Complexo Jurídico os alunos do curso de Direito terão oportunidades de aprendizado, de prática, dos estágios e do relacionamento humanizado, agregando vasto conhecimentos na área cível e criminal.“É uma honra dar mais esse passo no convênio entre o Poder Judiciário e a Unifev. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos, para o Poder Judiciário, pois vai poder dispor de mais funcionários que antes eram dedicados a esse serviço vão poder se dedicar a outros serviços dentro da unidade, o que resultará numa maior rapidez ao processamento das demandas e para a faculdade, pois os alunos de Direito terão um fantástico laboratório aqui dentro da Unifev, onde eles poderão conhecer como funciona o Poder Judiciário por dentro”, disse juiz da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal, dr. José Manuel Ferreira Filho, que representou o Judiciário no Evento.Ainda no evento foi realizada a entrega do Almoxarifado Prof. Antonio Camilo Magalhães. O homenageado atuou durante 20 anos como docente da Unifev e agora terá seu nome numa obra que marca o crescimento da instituição, mesmo em meio à pandemia do coronavírus.“Minhas primeiras palavras são muito obrigado a todos vocês, coordenadores, professores, colaboradores, gestores que passaram aqui, administradores públicos que contribuíram, poder Judiciário, poder Legislativo. Muito obrigado por cada parcela de contribuição por ter nos entregue esse verdadeiro patrimônio para a cidade de Votuporanga. Em todos os sentidos, um patrimônio inigualável que nós vamos ter para sempre com muito mais qualidade”, afirmou o prefeito Jorge Seba (PSDB).A instituição, preocupada com o bem-estar dos colaboradores, construiu um espaço para que os mesmos possam desfrutar durante as refeições. O novo espaço recebeu o nome de Wilson Rubio Arroyo, que por 20 anos trabalhou na universidade. Nos últimos anos de sua vida, mesmo com a doença avançada ele fazia questão de ir trabalhar, pois era bastante comprometido com a instituição.“Votuporanga é uma cidade abençoada com uma sociedade organizada e a Unifev é uma prova disso. Com a união dos poderes Legislativo, Executivo, da sociedade civil, do Judiciário, do Ministério Público, nós conseguimos construir a melhor universidade do interior de São Paulo. Eu acho que essa é a grande história que Votuporanga tem, a nossa cidade é assim, acolhedora e que faz com que as pessoas tenham vontade de vir aqui ou para trabalhar ou estudar, e a Unifev é o maior vetor de desenvolvimento não só acadêmico, mas econômico da nossa cidade”, disse o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB).Outra importante obra entregue para a comunidade acadêmica foi a Farmácia Universitária, realocada para o Campus Centro. A unidade recebeu o nome do saudoso Prof. José Gargia Martins, que atuou como docente durante 29 anos na Unifev e foi presidente da Fundação Educacional de Votuporanga nos anos de 1976 a 1977.“Eu sinceramente tinha certeza que ia me emocionar muito na tarde de hoje, pela satisfação dessas obras. Aqui nós não fazemos obras, fazemos instrumentos ou equipamentos pedagógicos, tudo aqui é para o aluno e nosso colaborador. Quero fazer uma ressalva, que ninguém faz nada sozinho. Tudo que aconteceu nesses três anos na faculdade, não é fruto de um trabalho meu é fruto de um trabalho de equipe. Graças a Deus, acho que o nosso maior mérito enquanto presidente foi poder unir todo esse grupo e fazer com que caminhasse em uma única direção”, concluiu o diretor-presidente da FEV Celso Penha Vasconcelos.Além das obras foi realizada a entrega também da iluminação das vias públicas da Cidade Universitária e os pontos de outdoor no entorno do campus foram substituídos por lâmpadas de LED. As adaptações tiveram o objetivo de trazer melhorias para os locais, uma vez que a iluminação em LED é mais econômica e sustentável.Ainda durante o evento promovido ontem na Cidade Universitária, a diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga anunciou o programa “Bolsas Comunitárias”, que irá contemplar 39 alunos de baixa renda do município e de toda a região com a isenção de 100% das mensalidades. A iniciativa passa a valer a partir de 2022.As bolsas integrais e de duração para o curso todo serão destinadas a alunos que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, com conclusão estre os anos de 2019 e 2020. O critério de avaliação levará em consideração as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos dois últimos anos.De acordo com a diretoria da Unifev, o objetivo é fomentar a responsabilidade social e fortalecer o espírito comunitário da instituição.Além do programa de bolsas foi realizado também o lançamento da campanha do vestibular Unifev 2022, com o slogan, “Unifev é Show” e a participação do cantor votuporanguense Gustavo Mioto.