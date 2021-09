A manhã de sexta-feira (3) foi de festa e o empresário Mário Nagata recebeu, no novo espaço, autoridades do município, amigos e clientes

publicado em 04/09/2021

Em uma manhã de festa, o Grupo Wells de Votuporanga inaugurou ontem a concessionária, que agora tem parceria com a Nissan (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO dia 3 de setembro de 2021 marcou uma nova página do Grupo Wells, em Votuporanga. Oficialmente de portas abertas, a inauguração da concessionária, que ocorreu na sexta-feira (3) pela manhã, firma a parceria do grupo com a Nissan. Em clima de festa e recomeço, o empresário Mário Nagata recebeu autoridades do município, amigos e clientes.Em entrevista exclusiva ao, Nagata, que é o proprietário do grupo, relatou toda a felicidade em poder representar a Nissan, com sua linha de carros e toda a qualidade, para a região de Votuporanga.“Esse momento é de felicidade, por representar a marca na região, que é muito forte no seguimento de pick-ups e automóveis. Marca que é sinônimo de segurança, qualidade e, para nós, foi uma honra representar aqui em Votuporanga e toda a região. Com certeza nossos clientes vão adorar os carros, que são excelentes,e contarão compós-vendas excelentes e uma empresa bem estruturada. Estamos muitos felizes em dar representação a Nissan para a nossa região.Acho que Votuporanga ganha com isso”, disse Mário.A concessionária, inaugurada na avenida Brasil, nº5051, no Jardim São Judas Tadeu, também marca pela reinvenção. Isso porque, no início do ano, o Brasil viu a Ford encerrar a sua produção de automóveis e com isso a Wells enxergou novas oportunidades de seguir no mercado.“Foi uma parceria muito boa que nós tivemos. Vamos continuar dando suporte aos antigos clientes.Estamos juntos com eles e os que precisarem.Estaremos sempre à disposição”, completou o empresário.Nagata também destacou que a Wells continua com o serviço de sempre, que a população votuporanguense já conhece e confia. “Sempre com qualidade e compromisso com os nossos clientes. Porque as marcas vão e passam, mas nós ficamos, somos bastante conhecidos em Votuporanga e na região, com pessoas que confiam no nosso trabalho”, finalizou.