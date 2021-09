Evento foi a 2ª Reunião Ordinária; prefeito Jorge Seba é presidente do Cotimarg

publicado em 02/09/2021

Na segunda Reunião Ordinária do Cotimarg, o prefeito Jorge Seba discutiu, com os demais membros, sobre decisões administrativas e aprovação do Plano de Trabalho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta semana, no cinema do Centro de Cultura e Turismo, o prefeito Jorge Seba (PSDB) participou da segunda Reunião Ordinária do Cotimarg (Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande") para discutir decisões administrativas e aprovação do Plano de Trabalho Bienal 2021/2023.

Estiveram presentes os prefeitos Silvia Teixeira Martins (Cardoso), Diego Júnior de Oliveira Gonçalves (Indiaporã), Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis (Macedônia), Priscilla Fernanda Cobacho do Prado (Mira Estrela), Mário de Felício Neto (Paulo de Faria), Marcos Adriano da Silva (Pedranópolis), Antonio Carlos Santana da Silva (Riolândia), Adilson Jesus Perez Segura (Valentim Gentil), e também secretários municipais de Turismo.

Além de Votuporanga, o Consórcio conta com a participação dos seguintes municípios: Cardoso, Fernandópolis, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Valentim Gentil.

Em sua participação, Seba destacou a importância do turismo para a economia. "Acredito que as riquezas culturais e turísticas da região são importantes para a retomada econômica", disse.

Cotimarg

O Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" surgiu de uma iniciativa dos membros integrantes da região turística Maravilhas do Rio Grande com objetivo de desenvolver ações conjuntas para o desenvolvimento turístico, buscando parcerias, captação de recursos, estimulando investimentos, incentivando e integrando os diversos setores envolvidos no processo, utilizando de estratégias ambientais, econômicas, culturais e sociais que assegurem o desenvolvimento urbano e rural sustentável.

A estrutura administrativa do município-sede do Cotimarg em Votuporanga é composta pelo turismólogo Alexandre Miotto da Costa, como Gerente Administrativo; assessoria jurídica pela Procuradora Maria Beatriz Ferrari Pain; e assessoria contábil, sob supervisão da servidora Daniely Figueiredo Puerta Ferreira.

