Denominada “Dê cor ao seu sentimento”, a ação pretende criar no cemitério um grande painel em homenagem aos entes queridos, no qual os próprios familiares expressarão seu amor com frases ou desenhos coloridos

publicado em 21/09/2021

Ação foi anunciada pelo diretor do Cemitério e Crematório Rosa Mística, Rolandinho Nogueira (Foto: Divulgação)

O diretor do Cemitério e Crematório Rosa Mística, Rolandinho Nogueira, anunciou uma ação em homenagem ao Dia de Finados. “Já existe a tradição de visitar as sepulturas dos entes queridos, levando flores ou velas; mas, em parceria com o nosso sindicato, decidimos convidar os familiares a expressarem os seus sentimentos também, através da linguagem das cores”, explica.Denominada “Dê cor ao seu sentimento”, a ação pretende criar no cemitério um grande painel em homenagem aos entes queridos, no qual os próprios familiares expressarão seu amor com frases ou desenhos coloridos. “Pretendemos criar uma obra de arte especial, emocionante e única, interligando o coração de quem ficou à lembrança feliz de quem se foi para o Plano Espiritual”, ressalta Nogueira.A ação, inédita no país, traz como ideia inspiradora, uma frase do pintor francês Paul Cezane, “Quando a cor tem a maior riqueza, a forma atinge a plenitude”.“Temos consciência que o Finados é uma data delicada e até triste, já que nos faz entrar em contato com a lembrança da perda de algum familiar ou amigo querido, em que memórias e sentimentos são revividos de forma mais intensamente, por isso acreditamos que trazer as cores e desenhos pode fazer com que essa tristeza e pesar sejam abrandadas”, conta Rolandinho.O diretor informa que serão disponibilizadas as tintas, sprays e pincéis, bem como um cartaz com o significado das cores, para que a homenagem procure destacar as características dos entes queridos homenageados.A cor Azul simboliza Serenidade; o Amarelo, a Alegria; o vermelho, o Amor; o roxo ou o lilás, a Espiritualidade; o Branco, a Paz; e, o Verde, a Esperança.No dia de Finados, o painel estará colocado logo na entrada do cemitério e a ação será totalmente gratuita. “Sempre prezamos pelo respeito à dor de nossos clientes nestes instantes de tristeza e separação, por isso essa ideia de dar cor ao sentimento no dia de finados, contribuindo para criar uma atmosfera de paz e silêncio”, conclui Rolando Nogueira.