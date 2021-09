O local fica fechado nesta segunda e nos dias 20 e 27 deste mês para a Saev Ambiental realizar serviços de limpeza e manutenção

publicado em 13/09/2021

Local ficará fechado para que as equipes da Saev realizem os trabalhos de limpeza e manutenção no espaço (Foto: A Cidade)

Da redação

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) informou, em nota, que o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” não funcionará nesta segunda-feira (13) e nos dias 20 e 27 deste mês.

De acordo com a nota da autarquia, o local ficará fechado para que as equipes da Saev realizem os trabalhos de limpeza e manutenção no espaço.