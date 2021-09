O projeto, que é obrigatório para todas as cidades do Brasil, foi apresentado pela Administração Municipal em julho, no último dia do prazo estipulado pelo chamado Marco Legal de Saneamento Básico

publicado em 18/09/2021

A Câmara Municipal iniciará no próximo dia 29 as discussões sobre o projeto que cria a “Taxa do Lixo” em Votuporanga (Foto: A Cidade)

A Câmara Municipal de Votuporanga marcou para o próximo dia 29 uma audiência pública para o início das discussões com a população sobre o projeto para a implantação da polêmica "Taxa do Lixo". O encontro será promovido no Plenário Dr. Octávio Viscardi", a partir das 17h30.O projeto, que é obrigatório para todas as cidades do Brasil, foi apresentado pela Administração Municipal em julho, no último dia do prazo estipulado pelo chamado Marco Legal de Saneamento Básico. O município, já foi notificado pelo Tribunal de Contas e o descumprimento acarreta ao governo municipal o crime de responsabilidade fiscal.Durante a audiência pública os vereadores irão analisar com os moradores que se fizerem presentes os valores que deverão ser acrescentados na conta de água e a forma como essa cobrança será feita. A tabela inicial, que poderá ser alterada para minimizar o impacto ao consumidor, prevê valor mínimo de R$5,28. O cálculo leva em consideração o consumo de água e a quantidade de dias de coleta de lixo.O recurso será destinado para pagar o transporte, coleta e destinação final de resíduos sólidos, seguindo as Políticas Nacional e Estadual dos Resíduos Sólidos. De acordo com o Marco Legal de Saneamento Básico, o objetivo é tornar o sistema sustentável, possibilitando investimentos na manutenção e melhoria constante da qualidade dos serviços prestados.