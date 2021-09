Na presença de líderes comunitários, moradores e autoridades, o prefeito Jorge Seba se emocionou ao agradecer pela conquista

publicado em 04/09/2021

Fala (e agradecimento) do prefeito Jorge Seba foi marcada pela emoção, durante assinatura da escritura da nova área para casas populares (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

A cerimônia para a assinatura da escritura da área onde serão construídas cerca de 180 casas, dando fim, então, às últimas favelas de Votuporanga, foi marcada pela emoção do prefeito Jorge Seba (PSDB) e demais presentes. O evento foi realizado na manhã deste sábado (4), na praça da Estação.

Além de Seba, estavam presentes no evento os líderes comunitários Rita Golveia, Diego Miranda e Rodrigo Colorido; o deputado estadual, e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), o gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Osvaldo Carvalho, que também é de Votuporanga; os ex-prefeitos Atílio Pozzobon e Júnior Marão; vereadores e secretários municipais.

“É uma grande conquista, especialmente para esses moradores. Cerca de 180 a 200 famílias vão ter a tão sonhada casa própria. Assinamos hoje a compra da área onde eles vão se estabelecer as construções. Agora, o governo do estado vai nos repassar os recursos”, explicou o prefeito, em entrevista ao jornal A Cidade.

Evento

Na cerimônia, foram exibidos vídeos gravados com os líderes comunitários, sobre a importância do desfavelamento, uma reivindicação que se prolongou por cinco décadas; e moradores, que contaram as suas histórias e mostraram as condições em que vivem.

comemorou a assinatura da escritura e disse ter esperanças de que “as casinhas vão sair”. Entre esses moradores estava Rosa Eli Araújo, que é a moradora mais antiga do Matarazzo. Em entrevista à reportagem, elade que “as casinhas vão sair”.

Na cerimônia, a líder comunitária Rita Gouveia, nascida e criada no Matarazzo, falou sobre a satisfação em presenciar a assinatura da escritura da nova área.

“A satisfação é muito grande. A gente ficou velho. Eu já tenho neto, daqui a pouco terei bisneto, e as casas não tinham saído ainda. Conforme o tempo passa, as coisas caem no esquecimento. Mas que bom que o desfavelamento não caiu. Que bom que vai ser realizado o sonho de cada um de nós aqui. A gente já chorou muito por essas casas. A gente sonhava que esse dia ia chegar. E esse dia, com a graça de Deus, chegou”, disse Rita.

O presidente da Alesp, Carlão Pignatri, ressaltou que, com a assinatura da escritura, Votuporanga marcou “a história do fim das favelas na cidade”.

“Nós vamos fazer e essa será uma habitação de qualidade para cada um de vocês que merecem e estão esperando há tanto tempo aqui em Votuporanga. Eu fico muito realizado. Acho que hoje Votuporanga está dando um grande passo. E assim que você estiver com o terreno registrado, não tenha dúvida que eu vou correr atrás todos os dias para que a gente consiga, rapidamente, começar as obras, distribuir as casas, que é um direito de cada um de vocês”, disse o deputado estadual.

Emoção

O prefeito Jorge Seba se emocionou ao agradecer aos envolvidos numa conquista que, para ele, é para os moradores dos bairros contemplados e para a população de Votuporanga.

“Eu fico feliz e agradeço a Deus a oportunidade de servir. Eu e a Rose estamos fazendo isso, junto ao Cabo Valter, como vice, e a esposa dele, Edite. A nossa prioridade é servir à população”, disse Seba, em entrevista ao jornal.